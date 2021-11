Menino vítima de afogamento em piscina de barraca de praia tinha quatro anos e era gêmeo

O menino Pedro Ravi Rodrigues, de quatro anos, era gêmeo e foi vítima de um afogamento, que o levou a morte no último domingo, 8, na piscina do parque aquático da barraca Chico do Caranguejo, na Praia do Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Três médicos que estavam como clientes do estabelecimento atuaram na respiração cardio pulmonar. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h25min para o afogamento e, ao chegar no local, os médicos já haviam começado os procedimentos. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também chegou, mas a criança não resistiu.

Nas redes sociais, a mãe do pequeno Ravi descrevia o amor dos irmãos por piscina desde bebês. Os aniversários da família e os momentos felizes divididos por mãe e filhos. Uma criança sorridente e que gostava de animais e passeios. O carinho entre os dois irmãos, desde bebês, era visível nas fotografias. Entre as imagens da rede social da mãe, os garotos fantasiados de Minions, de Chaves e com blusas do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O estabelecimento que a mãe trabalha amanheceu fechado e a página do instagram publicou que o espaço não estaria aberto nesta segunda-feira, 8, por motivo de força maior. Amigos e familiares devem dar o último adeus ao pequeno Ravi no velório e sepultamento.

Polícia Civil investiga circunstâncias do afogamento

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) e que será transferido para o 31º Distrito Policial, responsável por investigar casos ocorridos na região. As circunstâncias do afogamento serão apuradas.

"Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Caucaia e transferido para o 31° Distrito Policial (DP), responsável por investigar casos ocorridos naquela região", divulgou o órgão.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.