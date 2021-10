Médicos de UPAs de Caucaia estão com dois meses de salário atrasado, diz prefeitura

A Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM) acordou sanar as dívidas com os profissionais em um prazo de três dias úteis após o próximo repasse financeiro da gestão municipal

Os médicos que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, estão com dois meses de salários atrasados. Por meio de sua assessoria, a gestão municipal alega que já repassou os valores necessários para a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM), responsável pela prestação de serviços nas UPAs da cidade, mas o dinheiro não foi enviado para os profissionais.

Na última sexta-feira, 8, representantes da administração de Caucaia e o advogado Walfrido Monteiro, responsável pela condução da FLBM, se reuniram com o Ministério Público do Ceará (MPCE) para tratar sobre o caso. Decidiu-se que após o próximo repasse realizado pela Prefeitura, a Fundação terá três dias úteis para sanar as dívidas com os médicos. As verbas devem ser transferidas pela gestão pública até o próximo dia 25.

LEIA TAMBÉM | 17 municípios cearenses devem pagamentos para médicos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Sindicato dos Médicos cobra mais segurança em unidades de saúde de Fortaleza



“Nesta audiência, ficou claro que nunca houve repasse atrasado para a Fundação. Lembrando que nós fazemos o repasse sempre antecipado à entidade. E que toda e qualquer responsabilidade em relação ao pagamento, é diretamente com a Fundação. Cabe ao município fiscalizar e verificar se está ocorrendo de acordo. E é isso que nós estamos fazendo”, disse o secretário de Saúde de Caucaia, Zózimo Medeiros.

O POVO procurou a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM) na noite desta quinta-feira, 14, mas não recebeu uma resposta oficial até a publicação desta matéria.

Sobre o assunto Fome e falta de conectividade são percalços na educação indígena em Caucaia

Linha de frente de facção criminosa é executado em quadra de escola

Tags