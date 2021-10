Linha de frente de facção criminosa é executado em quadra de escola

Um rapaz apontado pela Polícia como linha de frente da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi morto dentro da quadra da escola Edgard Vieira Guerra, no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado nesta sexta-feira, 8.



Jeferson possuía antecedente por organização criminosa e foi executado na Caucaia (Foto: reprodução/Vídeo )



O POVO apurou que a vítima pulava o muro da escola para usar a quadra e jogar futebol constantemente. Nesta sexta-feira, ele estava no local com um colega quando foi surpreendido por integrantes da facção rival, que o executaram. Jefferson Pereira Maia, 25 anos, morreu no local. Ele possuía antecedente criminal por organização criminosa.

A Polícia Militar está no local e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi designado para realização dos primeiros levantamentos sobre o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Polícia, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelos telefones (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), ou ainda para o número (85) 98198-7555, que é o WhatsApp do NHPP de Caucaia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. A SSPDS afirma que o sigilo e o anonimato são garantidos.



