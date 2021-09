Homem é preso com mais de R$ 100 mil em dinheiro e cocaína em fundo falso de carro

O compartimento secreto ficava localizado no banco traseiro do Corolla

Nerivaldo Mendonça Farias, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar do Ceará na localidade de Catuana com R$ 102 mil em espécie e 20 embalagens de cocaína escondidos em um fundo falso do carro que trafegava, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado nesta quinta-feira, 30.



Na busca pessoal, nada foi encontrado, mas na vistoria do veículo, um Corolla prata, os militares identificaram o fundo falso e a sacola com o dinheiro, além da cocaína. O compartimento secreto eficava localizado no banco traseiro do carro.

Ao ser indagado sobre o material, Nerivaldo relatou aos policiais que o carro era emprestado e ele não sabia da existência do material. O suspeito possui antecedente criminal por ameaça. A ação foi dos policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar. O homem foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia para realização da autuação em flagrante pelo crime de tráfico.

