Ceará tem condições favoráveis de chuva no noroeste e no litoral

O Ceará apresenta condições favoráveis de chuva, entre esta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, na região noroeste e no litoral do Estado. Segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações devem ocorrer nos litorais do Pecém e de Fortaleza.

Entre a tarde e a noite desta quarta, 29, há possibilidade de chuva na Ibiapaba e no Litoral Norte. Fatores como umidade, temperatura, relevo e a atuação de ventos que sopram do continente para o mar favorecem a formação das precipitações, informa a Fundação. Registros não devem ser muito intensos.

Na quinta-feira, 30, o noroeste tem uma "possibilidade alta" de chuva. Já nos litorais do Pecém e de Fortaleza, assim como no Sertão Central e Inhamuns, há uma chance "baixa" de que precipitações aconteçam no período. Nas demais regiões do Estado, entre hoje e amanhã o céu deve variar entre parcialmente nublado a poucas nuvens.

Funceme alertou ainda sobre possibilidade de "rajadas de vento pontuais próximo ao litoral e na Ibiapaba", com valores entre 50 km/h e 60 km/h. Sobre a umidade relativa do ar, nesta quarta, 29, o índice deve ficar abaixo de 20% no Cariri e entre 20% e 30% no Sertão Central e Inhamuns e no sul da Jaguaribana.





