Casos de dengue por 100 mil habitantes no Ceará: 2021 registra quase o dobro em relação a 2020

Somando as cinco regiões do estado (Fortaleza, Norte, Cariri, Sertão Central e Litoral Leste), o Ceará tem 27.988 casos confirmados de dengue, 698 de chikungunya e 158 de zika.

Em relação às arboviroses urbanas, as maiores incidências registradas nos anos de 2021, no Ceará, foram de dengue. Chikungunya e zika demonstraram uma propagação mais lenta, com menor número de registros. Neste ano, o pico de incidência de casos confirmados de dengue ocorreu em junho, com 81 casos por 100 mil habitantes. No ano anterior, o pico de incidência de casos confirmados de dengue ocorreu em abril, com 44 casos por 100 mil habitantes. As informações são do novo Boletim de Arboviroses da Secretaria da Saúde do Ceará, atualizado na última segunda-feira, 27.

Somando cinco regiões do Estado (Fortaleza, Norte, Cariri, Sertão Central e Litoral Leste), o Ceará tem 27.988 casos confirmados de dengue, 698 de chikungunya e 158 de zika. Só na Capital, o boletim confirmou 17.336 casos de dengue, 356 de chikungunya e 78 de zika vírus. Em 2020, o total de casos de dengue foi de 20.796.



Além disso, oito das 22 coordenadorias de Saúde do Estado apresentaram altas incidências de casos confirmados de arboviroses: Russas, Limoeiro do Norte, Fortaleza, Canindé, Aracati, Cascavel, Maracanaú e Tianguá, respectivamente. A Sesa também destaca o mapeamento dos casos no município de Russas, com taxa de incidência acumulada acima de 1.000 casos por 100 mil habitantes, considerada muito alta.

Em relação à população que contraiu a dengue no Ceará, a faixa etária é predominantemente de indivíduos com 20 a 49 anos, em 55,7% dos casos. Outro dado traduzido no mapeamento de arboviroses é que 56,7% dos casos são do sexo feminino e 28,4% dos casos confirmados ocorreram em menores de 19 anos.

Casos graves

Foram confirmados 528 casos de dengue com Sinais de Alarme no Ceará. Houve também a confirmação de 25 casos de Dengue Grave, com dez mortes: Fortaleza (03), Iracema (01), Maracanaú (01), Porteira (01), Sobral (02) e Viçosa do Ceará (02).

Os focos do Aedes aegypti se encontram predominante nos depósitos ao nível do solo, com 62,68%, localizados em barril, poço, tambor e tanque. Seguido pelos depósitos móveis como vasos/frascos,

pratos, pingadeiras, bebedouros, baldes, com 12,41%.

