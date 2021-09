Foragido da justiça de São Paulo é preso na Caucaia por PMs do Ceará

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido pela Polícia Militar na praia de Iparana, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira, 15. José Pereira da Costa Filho, 51, foi encontrado por uma ação em conjunto da Coordenadoria de Inteligência (Coin) e do Comando de Policiamento de Choque (Cpchoque), da PM.

Ele tentou fugir e, após ser detido, foi conduzido ao 22º Distrito Policial, no bairro Parque Veraneio, em Caucaia, onde foram realizados o mandado de prisão foi cumprido.

A captura aconteceu depois que agentes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) colheram informações de que um homem com mandado de prisão, expedido pela Justiça do estado de São Paulo, encontrava-se foragido no bairro Iparana. Com apoio dos militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), os profissionais de segurança foram ao logradouro e o encontraram.

