Duas pessoas morrem após ônibus bater em árvore e casas no Ceará

Catunda: duas pessoas morrem após ônibus bater em árvore e casasAcidente teria acontecido após condutor tentar desviar de motociclista na via na madrugada desta quinta-feira, 18. Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência
Um motorista de ônibus e uma passageira morreram após um acidente envolvendo um veículo intermunicipal na madrugada desta quinta-feira, 18, na avenida Sete de Setembro, no Centro do município de Catunda, a 233,66 quilômetros de Fortaleza.
O POVO apurou que o caso aconteceu após o motorista ter perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um motociclista. O condutor, no entanto, invadiu a contramão da via e colidiu com uma árvore e algumas casas.
O motorista morreu no local e passageira ficou presa às ferragens, vindo também a óbito. O Corpo de Bombeiros do Militar do Ceará (CBMCE) atendeu a ocorrência.
A corporação isolou a área e realizou a estabilização do coletivo. Em seguida, foi realizado o trabalho técnico de desencarceramento, com o uso de equipamentos hidráulicos e técnicas de salvamento veicular.
A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) ficou responsável pelos procedimentos legais. As vítimas ainda não foram identificadas.
A ocorrência contou ainda com a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atendimento foi finalizado por volta das 4h30min, com a liberação da via.
O POVO procurou a empresa para a qual o motorista atuava para saber se haverá alguma manifestação sobre o acidente. A matéria será atualizada quando a empresa responder.