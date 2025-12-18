Duas pessoas morrem após ônibus bater em árvore e casas no Ceará

Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 18, no município de Catunda, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um motorista de ônibus e uma passageira morreram após um acidente envolvendo um veículo intermunicipal na madrugada desta quinta-feira, 18, na avenida Sete de Setembro, no Centro do município de Catunda, a 233,66 quilômetros de Fortaleza. O POVO apurou que o caso aconteceu após o motorista ter perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um motociclista. O condutor, no entanto, invadiu a contramão da via e colidiu com uma árvore e algumas casas.