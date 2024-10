Homem sofre acidente de trânsito em Itapipoca e é transferido de helicóptero para Fortaleza

Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) realizaram o transporte aeromédico de um homem de 62 anos para um hospital em Fortaleza após ele sofrer um acidente de trânsito. O helicóptero saiu de Itapipoca com destino à Capital na noite do último domingo, 20, e o trajeto entre as cidades durou aproximadamente 35 minutos.

Durante a viagem o homem recebeu todo suporte médico necessário.

O resgate foi feito por meio da aeronave Fênix 09. Os helicópteros da Ciopar dispõem de UTI aérea, enfermeiro e médico a bordo. O transporte aeromédico é utilizado para reduzir o tempo de deslocamento entre as cidades por vias terrestres a fim de agilizar a prestação de socorro aos pacientes mais debilitados.