Segurança e combate à corrupção, as prioridades do novo governo do Haiti

"Meu governo trabalhará incansavelmente para melhorar as condições de vida de cada haitiano", prometeu. E acrescentou que "sem segurança, não será possível alcançar nenhum progresso duradouro".

O novo primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille, declarou, nesta quarta-feira (12), que o restabelecimento da segurança e a luta contra a corrupção serão as prioridades de seu governo recém-instaurado.

"Para isso, é crucial que nossos policiais e soldados estejam bem preparados para enfrentar os desafios atuais em termos de segurança. E garantiremos que tenham as ferramentas necessárias para cumprir sua missão com eficácia e profissionalismo", prosseguiu.

A composição do gabinete interino foi anunciada na terça-feira no jornal oficial do Haiti, Le Moniteur.

O Haiti, que sofre com uma instabilidade política crônica, enfrentou nos últimos meses um recrudescimento da violência das gangues, que controlam 80% da capital, Porto Príncipe.