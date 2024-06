Conselho de Segurança exige fim de cerco a cidade na região de Darfur

O Conselho de Segurança da ONU exigiu, nesta quinta-feira (13), o fim do cerco à cidade sudanesa de El-Fasher, na região ocidental de Darfur, onde combates entre forças do governo e paramilitares provocaram uma crise humanitária.

Essa área é cenário há mais de um ano de uma guerra entre os militares comandados pelo chefe do Exército, Abdel Fattah al Burhan, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês), lideradas por seu ex-adjunto Mohamed Hamdan Daglo.

A resolução do Conselho de Segurança, elaborada pelo Reino Unido, recebeu 14 votos a favor, com a abstenção da Rússia, e exige que as RSF "encerrem o cerco a El-Fasher".