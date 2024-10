Dois tremores de terra são registrados em Cascavel, no Ceará

Os tremores ocorreram em dois dias seguidos, as informações são do Laboratório Sismológico (LabSis)

Dois tremores foram registrados em Cascavel , que fica a 61,96 quilômetros (km) de Fortaleza no domingo, 6, e nessa segunda-feira, 7. As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo dados do LabSis, neste ano o Ceará registrou 28 fenômenos sismológicos em 2024. O mês de maio teve a maior incidência, com 13 tremores registrados.

O Ceará é o segundo estado do Nordeste com mais registros de tremores de terra, ficando atrás apenas da Bahia, com 96 casos. A cidade que mais teve registros de tremores no primeiro semestre do ano no Estado foi Camocim.