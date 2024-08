Agricultor de 65 anos morre ao ser atingido por trator em Cascavel

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um agricultor morreu enquanto tentava desatolar um trator do tipo roçadeira, no município de Cascavel, distante 61 quilômetros (km) de Fortaleza. Na ocasião, o trator virou por cima da vítima, identificada como Ezequiel Falcão Silva, 65, que foi a óbito no local, nessa terça-feira, 20.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o terreno onde o veículo estava atolado teria cedido no momento em que o homem deu partida, no mesmo momento, o veículo girou e virou sobre a vítima. O agricultor ficou preso às ferragens e morreu esmagado pelo equipamento.