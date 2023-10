Homem é preso suspeito de homicídio contra irmãos na cidade de Granja

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 30, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no centro do município de Martinópole. Ele é suspeito de envolvimento em um homicídio contra dois irmãos. O crime aconteceu em agosto deste ano, na cidade de Granja.

O suspeito, identificado como Francisco Odeon de Sousa da Silva, após capturado foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Granja, que foi quem coordenou o trabalho investigativo. Foi relatado que ele já possui passagem por homicídio doloso. O caso segue sendo investigado e o alvo encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Granja: (88) 3624 1322