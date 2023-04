Garota de 14 anos é encontrada morta em Cascavel, na Grande Fortaleza

Uma adolescente de 14 anos de idade foi encontrada morta neste sábado, 22, em Cascavel. O caso foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Conforme o órgão, a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo. Ela estava em via pública no bairro Mutirão. A Polícia Civil investiga o caso. A jovem é identificada apenas como Isabelly. Não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo a SSPDS, os levantamentos realizados pela Perícia Forense devem auxiliar nas investigações. O caso foi registrado na Delegacia de Aquiraz, que a plantonista da área, mas será transferido para Cascavel.

