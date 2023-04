PM retira arame farpado em trecho de rodovia, usado para assaltar motoristas

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) fizeram a remoção de arames farpados que estavam espalhados em um trecho da rodovia CE-253, no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último sábado, 8.

Além de causar acidentes, o material é uma "armadilha" de criminosos para praticar delitos, já que obriga motoristas a reduzirem a velocidade na via. A Delegacia Metropolitana de Cascavel apura o caso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que as forças de segurança do Estado realizam diligências para identificar os responsáveis por colocar os arames na via.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3334-3591, fone da Delegacia Metropolitana de Cascavel.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

