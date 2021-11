Dois suspeitos de homicídio e de roubo são presos em Cascavel

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira, 25, em Cascavel, a 64 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), um dos mandados de prisão correspondia ao crime de homicídio qualificado, enquanto o outro ao crime de roubo majorado. Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município.

O primeiro capturado foi identificado como Nadson da Silva Carneiro, de 28 anos, que já possui antecedentes criminais por integrar organização criminosa, tentativa de latrocínio, roubo de veículo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Nadson é investigado pelo envolvimento em um homicídio ocorrido em junho do ano de 2020. O caso ocorreu no bairro de Tijucussu, ainda no município. A vítima era um homem de 19 anos.

Já o segundo mandado de prisão foi contra Leandro Felipe da Silveira, de 30 anos, acusado de roubo majorado. O homem é investigado por diversos roubos de motocicletas, carros e celulares, todos ocorridos em Cascavel.

Outros cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco endereços. Em um dos locais, uma motocicleta com registro de roubo foi encontrada. O suspeito, que se encontrava no local, fugiu quando se deparou com a presença dos policiais. A Polícia continua as buscas no local para localizar o fugitivo. O veículo foi apreendido e os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Cascavel. A motocicleta foi devolvida a vítima.



