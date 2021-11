Duplo feminicídio aconteceu 72 horas após suspeito receber medida protetiva

Valdian de Sousa Melgaco, de 28 anos, havia recebido um oficial de Justiça na quinta-feira, 25, em Acaraú, com o documento da medida protetiva que o proibia de se aproximar da ex-companheira, Kelry Veríssimo, de 24 anos. Três dias depois ele invadiu a casa da família da enfermeira e a matou a facadas. A sogra, Maria de Jesus Veríssimo, de 47 anos, também foi esfaqueada e o sogro foi ferido, o único que sobreviveu. O duplo feminicídio aconteceu no município de Acaraú, no Ceará.



Maria Jesus Veríssimo foi morta pelo genro ao tentar defender a filha (Foto: reprodução/redes sociais )



Conforme O POVO apurou, o agressor invadiu a casa por volta das 5 horas da manhã e esfaqueou a família. Conforme informações de uma fonte ligada à Polícia, o crime aconteceu na frente da filha do casal. Em seguida, os moradores socorreram Kelry, a mãe dela e o pai para uma unidade de saúde. As duas morreram no hospital e o pai da enfermeira segue internado, mas não corre risco de morte.

Valdian enviou diversas mensagens para o Facebook da ex-companheira (Foto: reprodução/Redes sociais )



A vizinhança, revoltada com o caso, tentou linchar Valdian, que foi preso em flagrante por duplo feminicídio e segue hospitalizado sob escolta policial.

Agressor enviou dezenas de mensagens no Facebook duas semanas antes do crime

Duas semanas antes do crime, Valdian deixou mensagens no Facebook da vítima afirmando que a amava. Nas redes sociais, Kelry publicava fotografias dela e da família, mas Valdian seguia fazendo publicações marcando a ex-esposa em diversas fotografias com ela e a filha do casal. Conforme O POVO apurou, ele não se conformava com o fim do relacionamento e seguia comentando em todas as publicações da ex-mulher como se ainda estivessem juntos. Em algumas das mensagens chegou a dizer que em breve a família seria reconstruída.

Há duas semanas, Valdian comentou em praticamente todas as fotografias de Kelry, inclusive, imagens de 2016. "Vamos ser feliz novamente uma chance pra (SIC) vida que vamos estabelecer pra (siC) nossas filhas", comentou.



24 mulheres foram mortas vítimas de feminicídio entre janeiro e outubro em 2021



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 24 casos de feminicídio foram registrados no Ceará entre janeiro a outubro de 2021. Em 16 destes casos, houve a prisão dos suspeitos.

Em 2020, também foram registrados 24 casos de feminicídio, no período dos 10 primeiros meses. Nesse intervalo, 13 suspeitos foram detidos.

No Ceará funcionam as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), existentes nos municípios de Fortaleza, Pacatuba, Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá. As unidades são coordenadas pelo Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPJGV) da PC-CE.

"Além disso, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp), atua nos casos com um protocolo específico, que consiste em ações de repressão, acompanhamento e escuta das vítimas, realizadas por agentes de segurança com uma formação diferenciada para o serviço".

