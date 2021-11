Foragido suspeito de homicídio é preso em São Paulo pela Força-Tarefa do Ceará

Um homem, considerado um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio Grande do Norte, foi capturado nesta segunda-feira, 22, pela pela Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará. A prisão ocorreu no município de Sorocaba, em São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, contra ele já existiam três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio.

O capturado, de 38 anos anos, era fugitivo do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte há 11 anos, além de também ser foragido estado do Paraná no ano de 2018. Após a prisão, ele foi encaminhado para a DPP Norte de Sorocaba.

A Operação integrada da Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará trabalhou conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Durante a ação, atuaram equipes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

