Homem é preso em flagrante após jogar pedra e arrancar cabeça da estátua de Padre Cícero; veja vídeo

O caso aconteceu na manhã dessa segunda, 10. A estátua, que fica no pátio da igreja matriz de Caririaçu, foi restaurada e reinstalada no local apenas seis dias antes de ser danificada novamente.

Segundo José Augusto, secretário paroquial da Paróquia de São Pedro de Caririaçu, a ação do homem aconteceu por volta das 6 horas da manhã, sendo esta a segunda vez que a imagem do santo é vandalizada.

De acordo com informações do secretário paroquial, o homem foi contido por pessoas que estavam no local e viram a ação. Ainda de acordo com José Augusto, alguns fiéis se exaltaram e houve um principio de linchamento, que não ocorreu devido à chegada das forças policiais.

A Praça da Paróquia de São Pedro de Caririaçu está sendo preparada para a festa de São Pedro, o padroeiro da Cidade. Os festejos começam dia 20 de junho e a estátua do religioso cearense faz parte do evento. O secretário paroquial considera que, desta vez, os danos sofridos pela escultura foram maiores.

A estátua foi retirada novamente para restauração. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após a prisão o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça.