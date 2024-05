Estátua de Padre Cícero em Caririaçu é depredada; homem é detido

José Augusto, secretário paroquial da Paróquia de São Pedro de Caririaçu, diz que a imagem de Padre Cícero no pátio da Igreja homenageia o trabalho religioso do sacerdote. "Ele [Padre Cícero] foi pároco em nossa paróquia, uma das únicas paróquias que ele atuou aqui na diocese do Crato.”

A imagem foi instalada no último dia 23 de março pela Prefeitura de Caririaçu, durante os festejos de 180 anos do Padre Cícero. A escultura foi levada para reparo e, de acordo com a gestão, antes do dia 19 de junho, data que abre os festejos de São Pedro, a imagem será recolocada.

A imagem será restaurada em Petrolina (PE) pelo mesmo escultor que a criou, Ranilson Viana, e o prazo de conclusão da restauração é de 20 a 25 dias.

Antes da remoção da estátua, vídeos e imagens divulgadas nas redes sociais registraram uma aglomeração em torno da imagem e fiéis emocionados.