Carro com quatro pessoas cai em riacho no município de Caridade; um homem morreu

Um carro caiu dentro do açude Riacho do Meio, localizado na zona rural do município de Caridade, a 98,82 quilômetros (km) de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 28. O veículo ficou submerso e os Bombeiros encontraram o corpo de um homem identificado como Ilton Alexandre Augustinho, de 47 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Corpo de Bombeiros foi acionado via Ciops para retirar o veículo, que estava a cerca de quatro metros de profundidade.

O carro estava ocupado por quatro pessoas, um dos passageiros ficou preso no interior do carro e veio a óbito no local.