Milei terá série sobre sua chegada 'épica' à presidência argentina

"Milei - A Série" terá cerca de seis episódios de 30 minutos e foi gravada com material de arquivo, disse o produtor da atração, o publicitário Santiago Oría, ao canal TN nesta terça-feira (28).

"Está chegando a série", foi o anúncio de Milei junto ao trailer do documentário, que mostra algumas de suas eloquentes participações em programas de televisão, nos quais se tornou conhecido antes de se lançar na política e assumir o cargo de presidente em 10 de dezembro.

Em um comentário no X algumas semanas atrás, Oría havia antecipado que estava produzindo a série, chamada por ele de "epopeia", durante seu "tempo livre".

"De zero a presidente. O fenômeno que cativa o mundo", é a apresentação da produção, que será divulgada apenas na rede social X.

O presidente, de caráter veemente, não hesitou em incluir impropérios em seus discursos públicos, também frente a empresários e líderes políticos.

Em outro trecho, ele aparece abraçado à sua irmã, Karina, quem nomeou secretária da Presidência e sempre definiu como "artífice" de sua carreira política, algo que resume no apelido de "a chefe", como prefere chamá-la.

Nas imagens, Milei é visto com sua clássica jaqueta de couro ou levantando um grande cartaz com a imagem de um dólar com seu rosto, quando prometia dolarizar a economia, algo que deixou de lado depois de se tornar presidente.