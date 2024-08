Dezenas de milhões de pessoas sufocadas por onda de calor no leste dos EUA

Quase 60 milhões de pessoas sofreram com temperaturas sufocantes nesta quarta-feira (28), em meio a alertas de ondas de calor extremo no final do verão no leste dos Estados Unidos.

Espera-se que o calor recorde atinja os estados do Médio Atlântico – Delaware, Maryland, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia – com temperaturas máximas em torno de 37,8 ºC, assim como a capital Washington e seus arredores, disse o Serviço Meteorológico Nacional americano (NWS).

De todo modo, o NWS espera que a onda de calor seja de curta duração à medida que uma frente mais fria e úmida se aproxima do Canadá.