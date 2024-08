Estimativa de economia com BPC em 2025 é de R$ 6,4 bi, diz secretário

O secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Sergio Firpo, afirmou nesta quarta-feira que a estimativa de economia com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é de R$ 6,4 bilhões em 2025, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ele explicou que o BPC tem benefícios que deveriam ser cessados, mas ele não soube estimar quanto ainda é pago indevidamente.

O governo estima que poderá cortar o pagamento do programa a 670.413 mil pessoas em 2025, com base no pente-fino que será realizado no programa visando a verificação da situação cadastral dos beneficiários.