Triplo homicídio em Caridade: diretor de torcida organizada do Ceará é um dos mortos

Um dos diretores da Torcida Organizada do Ceará (TOC), referente ao Ceará Sporting Club, Rennan Silva, foi morto neste sábado, 18. As páginas da torcida publicaram nota de pesar lamentando o ocorrido. Rennan seria diretor da TOC e atuava no Aracapé. Eles é uma das vítimas de um triplo homicídio registrado na madrugada deste sábado,18, em Campos Belos, na zona rural de Caridade, a 193 km de Fortaleza.

Páginas de torcidas organizadas como a TOC e a Cearamor divulgaram notas de pesar e cancelaram suas confraternizações. Grupos de Maracanaú e Caucaia prestaram diversas homenagens a Rennan. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu nas primeiras horas do sábado, 18, e vitimou dois homens e uma mulher, de 25 anos, em frente a uma residência na localidade de São Vicente. As investigações iniciais apontam que as mortes resultaram de uma troca de tiros entre dois grupos.

Conforme a SSPDS, horas antes de o crime ser registrado, quatro homens invadiram uma residência e ficaram aguardando um veículo chegar ao local. Quando o carro se aproximou, houve uma troca de tiros. Duas pessoas que estavam no automóvel acabaram mortas, entre elas, a mulher de 25 anos. Já o terceiro morto é um dos suspeitos de invadir a casa.

De acordo com o órgão, no carro foi encontrada uma espingarda, além de 14 munições calibre 357, dez munições calibre 38 e duas munições calibre 380, 130 gramas de cocaína, duas gramas de crack e uma quantia em dinheiro. Já no bolso da roupa de uma das vítimas foram encontradas 20 munições intactas calibre nove milímetros.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Canindé, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) da região.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3343 6813, da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.

