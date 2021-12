Homens são presos com pistolas e munições em abordagem a veículo de aplicativo em Horizonte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de dois homens que levavam, entre outros itens, duas pistolas de calibre .380 e 57 munições intactas em um veículo de aplicativo. A ação policial ocorreu na última quarta-feira, 15, em Horizonte, cidade a 45 km de Fortaleza. Os ocupantes do automóvel foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município.

O caso ocorreu aproximadamente às 22h30min da última quarta-feira. Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) patrulhava o bairro Planalto Horizonte e se deparou com um veículo de transporte por aplicativo em que seus ocupantes demonstravam “atitudes suspeitas”. Assim, foi realizada a abordagem.

Com a ação policial, foram apreendidas duas pistolas de calibre .380, 57 munições intactas, um distintivo de resgate socorrista e um da Polícia Federal, três celulares, um coldre, uma capa para colete balístico, uma cobertura da PMCE, calça, R$ 294 em espécie e o próprio carro. Todos os itens foram apreendidos no carro e, no local, dois suspeitos foram presos.

Os três ocupantes do automóvel foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte. Após isso, foi instaurado um inquérito policial contra os dois passageiros, identificados como Robério Marcelino da Silva, 23, e Alfredo Rafael Vieira Barros, 21.



