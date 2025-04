Idosa de 84 anos é internada após sofrer violência doméstica em Capistrano

O caso aconteceu neste domingo, 20, e as agressões teriam partido do marido da vítima

Uma senhora de 84 anos foi hospitalizada após ser vítima de violência doméstica. O caso aconteceu na cidade de Capistrano, cidade distante 102,89 km de Fortaleza, nesse domingo, 20, com as agressões partindo do marido da vítima.

O POVO teve acesso a denúncia feita, de maneira anônima, ao Ministério Público, que diz que a idosa apresenta lesões no rosto, nas pernas e no braço, que esta não seria a primeira vez que as agressões aconteciam, e que a vítima não teria procurado ajuda por medo de seu marido e por temer que seus filhos fiquem contra ela.