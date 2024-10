Sargento da Polícia Militar morre após tiro acidental em Canindé

Policial morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, e era lotado na 3ª Companhia do 4º Batalhão do Raio

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, após ser atingido por tiro acidental da própria arma no município de Canindé, a 118,60 quilômetros de Fortaleza. O agente, identificado como Francisco José da Rocha Júnior, 40, era lotado na 3ª Companhia do 4º Batalhão do Raio (3ªCia/4ºBPRaio). Ele ainda chegou a ser levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, mas não resistiu.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) emitiu uma nota de pesar sobre a morte do agente. “O PM ingressou na Corporação em 10 de setembro de 2007 e, ao longo de 17 anos e 1 mês, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense[...] O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos", destaca.

O velório do sargento teve início às 12 horas desta segunda-feira, 21, e o sepultamento ocorrerá nesta terça-feira, 22, às 8 horas, no Cemitério Parque São Francisco, em Canindé.