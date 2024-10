Disputa de territórios entre CV e GDE teria imposto "toque de recolher" em Canindé

Imagem de apoio ilustrativo. Moradores locais afirmam clima tenso e insegurança na região Crédito: Policia Civil / Divulgação

A disputa das facções criminosas por domínio de territórios no município de Canindé, a 118,60 quilômetros de Fortaleza, teria imposto um "toque de recolher" na Cidade no último fim de semana e nesta segunda-feira, 21. Os moradores locais afirmaram ao O POVO que, por meio de mensagens em grupos nas redes sociais, a facção criminosa Comando Vermelho (CV) teria determinado que circulação de pessoas nas ruas do Município só poderia acontecer até as 20 horas. A justificativa seria uma guerra declarada contra a facção Guardiões do Estado (GDE) que, atualmente, está presente na Cidade. "Se encontrarmos qualquer pessoa fora do horário iremos declarar como inimigos", disse o comunicado da organização rival. O POVO apurou que alguns estabelecimentos, entre restaurantes e farmácias, tiveram suas atividades encerradas mais cedo nesse domingo e, nesta segunda-feira, 21, alguns locais comunicaram, por meio das redes sociais, que não vão funcionar.

Um morador do Município, que preferiu ficar em anonimato, disse que a Cidade está com “clima tenso” após a circulação das mensagens. “Alguns meliantes armados passando nas ruas”, comenta. Outro morador, que também solicitou anonimato, confirmou que restaurantes encerraram as atividades após o comunicado. “Ontem, muitos comerciantes optaram por fechar mais cedo”, disse. Além das mensagens, um veículo apreendido foi incendiado em frente à Delegacia de Polícia Civil de Canindé, no bairro Monte, na madrugada do domingo, 20.

No comunicado, o grupo criminoso Comando Vermelho assume a autoria do caso. “Ateamos fogo neste carro para demonstrar que estamos preparados para bater de frente com qualquer polícia ou com qualquer bandido”, consta no informativo que circula pelas redes sociais. Ao O POVO, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que foi acionado para a ocorrência de incêndio em veículo por volta das 3h30min. “Fomos acionados por um inspetor de plantão que relatou o fato. A guarnição chegou ao local e fez o combate”, disse. A corporação não confirmou se o caso partiu de uma ação criminosa. Conforme outro morador, que também preferiu não se identificar, na última semana a guerra entre as duas facções se intensificou, espalhando insegurança no Município. “CV e GDE estão brigando, tentando eliminar desafetos uma da outra. Aí a sensação de medo se espalha mesmo”, disse.

Ao O POVO, o morador afirmou que o toque de recolher não foi concretizado em algumas regiões, mas que, de fato, há uma guerra entre os grupos atualmente. Outro comunicado, que seria do grupo GDE, destacou que a medida do grupo rival, que ameaça a população, não tem a ver com a guerra entre as organizações. “A guerra deles é conosco e não vamos deixar nenhum mexer com cidadão de bem, pois estamos e sempre vamos estar no poder desde 2016 e não vai ser agora que vamos entregar a cidade!”, afirma o grupo.