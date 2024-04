Bombeiros resgatam cachorros presos em parede e cano em Fortaleza

Duas ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resultaram no resgate de dois cães. As ações aconteceram no último sábado, 23, e na última sexta-feira, 22, nos bairros Granja Portugal e Conjunto Ceará, em Fortaleza. Conforme à corporação, os animais foram resgatados em segurança e sem lesão aparente.

Na manhã do sábado, 23, uma equipe de bombeiros foi chamada para fazer o resgate de uma cadela identificada como Lessi. Segundo o tutor do animal, ela ficou assustada com os trovões e tentou se esconder dentro de um cano, ficando presa no local.

O resgate de Lessi foi feito por agentes da 5ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (5ª Cia / 1º BBM).