Padrasto é preso suspeito de decepar genitália de criança de cinco anos

Crédito: Divulgação/ Tiago Stille/ Governo do Ceará

Um homem de 26 anos anos foi preso suspeito de decepar o órgão genital do próprio enteado, uma criança de cinco anos. O caso ocorreu nessa quarta-feira, 6, em Canindé, a 118 quilômetros da Capital.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Regional de Canindé recebeu a denúncia sobre o caso e acionou a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), que realizou as primeiras diligências sobre o caso.



As informações recebidas pela Polícia Civil davam conta de que uma criança havia dado entrada no Instituto Dr. José Frota (IJF) com a genitália dilacerada e dentro de um isopor.