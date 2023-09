Associação oferece perucas gratuitas para pessoas em tratamento de câncer, em Fortaleza Crédito: Gabriel Damasceno/Especial O POVO

“Quando eu vi a peruca, me apaixonei de primeira. Era do jeito que eu sempre quis, um corte com uma franjinha, com a cor do meu cabelo. Fiquei encantada”. Ela usaa peruca há cerca de dois meses, mas pretende devolver para a Associação quando seu cabelo crescer novamente. “Tem outras pessoas que precisam”. Gurgel do Amaral, fundador e presidente da Associação, começou com a iniciativa após uma familiar ser diagnosticada com a doença. “Eu vi in loco como a mulher precisa da sua autoestima”. Para conseguir manter a iniciativa, a instituição tem uma parceria com a Casa Rosa, de São Paulo, que é responsável por produzir e enviar as perucas para a Acec. “Qualquer dia da semana você pode vir e mostrar o seu [diagnóstico] que nós vamos atrás do cabelo que você quer", diz Gurgel. “É um trabalho muito bonito”. “Quando você olha para alguém, o cabelo fala”, diz Clione Cruz, 39, palestrante e cabeleireiro. Ele tem um salão e costuma doar cabelos para a Associação. “Eu abri um espaço no meu salão para as pessoas deixarem o cabelo, aí junto uma quantidade significativa e venho aqui para entregar”.



Feira Regional da Beleza 2023 A Associação dos Cabeleireiros também é responsável pela organização da 31ª Feira Regional da Beleza, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará entre os dias 15 e 17 de outubro. O evento vai contar com a participação de 550 marcas e a expectativa é que tenha uma circulação de mais de 100 mil pessoas. Serão ofertados ao público produtos com preços diferenciados, cursos, palestras e workshops. Serviço Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará (Acec) Endereço: Rua Bárbara de Alencar, 181 - Centro, Fortaleza

Funcionamento: segunda à sexta-feira