Atriz Neusa Maria Faro, de 'Alma Gêmea', morre aos 78 anos

A atriz paulista Neusa Maria Faro, reconhecida pela parceria com o autor de novelas Walcyr Carrasco, morreu na madrugada deste sábado, 8, aos 78 anos. Entre trabalhos de destaque da artista, estão os folhetins "Alma Gêmea" — no qual ela popularizou o bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe" — e "Amor à Vida", da Globo.

A informação da morte da atriz foi confirmada pelo artista e secretário da Cultura de Ribeirão Preto Pedro Leão. "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro", escreveu ele nas redes sociais. A causa ainda não foi divulgada.

Aluna da Escola de Arte Dramática da USP, Neusa começou a carreira como atriz nos anos 1970. Ela também trabalhou como compositora, escritora, autora, dubladora e pianista. Com carreira dedicada ao teatro, a artista ganhou destaque na televisão, em especial, nos anos 2000.

O papel pelo qual ela é mais reconhecida é Divina Santini, de "Alma Gêmea". Na trama de Walcyr Carrasco, Neusa era responsável pelo bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe", forma que a personagem tentava evitar brigas entre o marido (Fulvio Stefanini) e a mãe (Nicette Bruno).

O mais recente trabalho de Neusa Maria foi na peça "Gaslight – Uma Relação Tóxica", de 2022, último texto de Jô Soares.

