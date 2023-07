Preço da gasolina no Ceará sobe 10% em uma semana; veja impacto

De acordo com cálculos da Agência Nacional do Petróleo (ANP), postos de combustível subiram preço médio da gasolina em 54 centavos nos últimos dias

O preço médio da gasolina no Ceará subiu 10,03% em uma semana e chegou a R$ 5,92. De acordo com cálculos da Agência Nacional do Petróleo (ANP), postos de combustível subiram preço médio da gasolina em 54 centavos nos últimos dias.

Conforme os dados, os preços variam de R$ 5,29 ao máximo de R$ 6,26. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 8 de julho.

O movimento representa uma alta substancial em relação ao preço médio observado na semana passada, de R$ 5,38, em que era possível encontrar valores variando entre R$ 5,05 e R$ 5,99.

O movimento de alta pode ser explicado, em parte, pela reoneração dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. A medida, tomada pelo Governo Federal em 2022, terminou seu prazo no último dia 28/6. Assim voltou a ser cobradas as taxas de PIS/Cofins e Cide.

No entanto, o movimento de alta da gasolina é mais expressivo do que do etanol. No mesmo período de análise da ANP, o combustível subiu 6,93%, chegando ao preço médio de R$ 4,78, podendo ser encontrado variando entre R$ 4,24 e R$ 5,93.

Conforme O POVO publicou no último dia 30/6, a volta dos impostos que incidem sobre a gasolina e o etanol deveriam impactar em R$ 0,34 por litro para a gasolina e de R$ 0,22 por litro de etanol, segundo previsão da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Diesel não varia e gás de cozinha segue com preço estável em R$ 100

O preço do gás de cozinha (GLP) ficou estável na semana, custando em média R$ 100,98. O consumidor ainda consegue encontrar preços que chegam a, no mínimo, R$ 84,99. O preço máximo observado foi de R$ 125.

O preço do botijão de 13 kg no Ceará só não é mais caro que três estados do Nordeste, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Já o preço do diesel não sofreu variações nesta semana, ficando na média de R$ 5,05 por litro.

Petrobras: entenda como são formados os preços da gasolina e diesel

Fonte: ANP

