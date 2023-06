Padre expulsa homem de celebração em Canindé por comentários desrespeitosos

Um padre interrompeu uma celebração, realizada no último sábado, 24, na Área Pastoral São Pedro, no município de Canindé, e expulsou um homem que teria debochado de fiéis no local.

Na 5ª noite de novena da Festa de São Pedro 2023, o padre Carlos Alberto Monteiro de Andrade se dirigiu a um homem que estava no lugar. Em vídeo divulgado na internet, o pároco pediu para que ele se calasse e saísse do local.

“Vou pedir para o ‘irmãozinho’ que fique quietinho. Quem vai estar, agora, no comando sou eu, viu? Nós não estamos em um auditório de piadas, não. Se você não quer ficar na celebração, pode ir para a sua casa, mas se quer ficar aqui, tem que rezar [...] Respeite-me, cale sua boca. Você não tem esse direito, não. Você está abusando”, disse.



O registro circulou nas redes sociais e, após a repercussão, o padre fez um pronunciamento, que foi publicado no Instagram da Área Pastoral.

Durante a fala, ele afirmou que interrompeu a celebração ao perceber que o homem teria desrespeitado duas pessoas que deram o testemunho alguns momentos antes, porém não detalhou o que foi dito pelo homem.

O padre Carlos também justificou a atitude tomada e pontuou que precisava mostrar autoridade naquele momento.

“Quando me mostraram o vídeo, eu até pensei que tivesse sido mais grosseiro, mas pode ver o vídeo, eu não fui grosseiro, eu fui firme. Não sou valente, mas falei com coragem, com firmeza, para que aquele homem respeitasse a liturgia, respeitasse a Igreja. Mandei que ele se calasse, porque ele continuava [falando] e querendo falar mais alto ainda. Então, é claro que eu tinha que mostrar autoridade e mostrei”, destacou.

O pároco ainda considerou o homem como infiel, pois “estava criando confusão e querendo bagunçar a liturgia”.



Ao final do pronunciamento, o padre também agradeceu as mensagens e os atos de solidariedade. Ele destacou que agiria novamente da mesma forma, caso necessário.