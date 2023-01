Canindé: Homem é preso transportando 65 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 36 anos transportando 65 quilos (kg) de cocaína no último sábado, 14. A ação aconteceu no km 310 da BR-020, município de Canindé, 121,3 km de distância de Fortaleza.

O condutor possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e uso de documentos falsos. Ele também informou que receberia R$ 10 mil para fazer o transporte da droga de São Paulo para a Capital cearense,mas não identificou outros envolvidos.

Conforme agentes da PRF, o motorista estava muito nervoso durante a abordagem. Em uma primeira vistoria no veículo, foram encontrados um cachimbo, semelhante aos usados para consumo de crack, e dois recipientes para acondicionar a droga, um estava vazio e outro com a droga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O achado motivou uma vistoria mais minuciosa no interior do veículo, momento em que os policiais encontraram a droga escondida em um fundo falso, localizado no painel do veículo. O entorpecente estava acondicionado em 60 tabletes de pouco mais de 1 kg cada, totalizando 65 kg de cocaína.

Após abordagem, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil de Canindé para os demais procedimentos cabíveis.

Sobre o assunto Corpo em Ubajara: sobe para 13 nº de mulheres assassinadas em 2023 no CE

Policiais apreendem armas e drogas neste domingo em Sobral

Mpox: Ceará tem média de 3 casos por dia em seis meses

Tags