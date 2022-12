Vítima presa às ferragens é resgatada após acidente de carro em Canindé

Após se envolver em um acidente de trânsito na BR-020, em Canindé, a 121,3 km de Fortaleza, uma vítima que ficou presa às ferragens do carro foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio da 6ª Companhia do 3º Batalhão (6ªCia/ 3ºBBM). A equipe foi acionada para a ocorrência nessa segunda-feira, 26.



De acordo com informações do CBMCE, dois veículos colidiram no km 307 na BR-020, no município de Canindé. Em um dos carros, um homem de 54 anos ficou preso às ferragens.



Para realizar a operação de resgate, os bombeiros utilizaram as ferramentas de desencarceramento e um arrombador tipo hooligan. Desta forma, conseguiram abrir a porta do lado do motorista e obtiveram acesso à vítima, que foi retirada com vida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todas as pessoas envolvidas no acidente foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e conduzidas a uma unidade de saúde com escoriações leves.



A guarnição da 6ª Companhia do 3º Batalhão (6ªCia/3ºBBM) que atendeu à ocorrência foi composta pelo subtenente Genivan, subtenente A. Marcos, subtenente Rocha e cabo Mazza. Foram utilizadas viaturas de salvamento ASP 43 e de combate a incêndio Auto Bomba Tanque 51 (ABT 51).



Sobre o assunto Bombeiros resgatam vítimas presas em carro submerso na Bahia

Chuvas já causaram 13 mortes em Minas e bombeiros buscam desaparecido

No Dia do Mergulhador, Bombeiros ressaltam o preparo físico e mental durante resgates

Tags