Motorista é resgatado das ferragens após colisão entre dois carros na BR-020

Um motorista de 54 anos ficou preso às ferragens de um carro de passeio após colisão com um outro veículo na BR-020, Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 26. O acidente aconteceu na altura do km 307 da rodovia federal. A vítima, identificada como Raimundo Eugênio Ferreira, foi retirada pelos bombeiros com ferimentos leves e socorrida para o hospital local.

No outro carro haviam quatro ocupantes, que seguiam viagem com destino a Fortaleza. Eles sofreram apenas pequenas escoriações. Segundo o Corpo de Bombeiros, Eugênio invadiu a contramão após abastecer o carro em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia. Com a batida, os dois veículos ficaram com a parte frontal completamente destruída.

Os carros foram parar no acostamento da BR. O homem de 54 anos não conseguiu sair do automóvel por conta própria. Ele foi resgatado por quatro bombeiros em uma operação complexa que terminou com a remoção da porta do veículo. Os militares precisaram utilizar ferramentas de arrombamento e desencarceramento para romper a trava. Veja no vídeo abaixo os momentos finais do salvamento:

