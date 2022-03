Homem é preso com duas espingardas na zona rural de Canindé

Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira, 28. A ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) aconteceu na zona rural do município de Canindé, localizado a 121,3 km de Fortaleza. Com ele, foram apreendidas duas espingardas e munições.



As equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará estavam fazendo buscas na região quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais constataram que suspeito, identificado como Francisco Freitas Coelho, 39 anos, já teria passagens na Polícia por porte ilegal de arma de fogo e receptação.



Na residência do envolvido, os militares encontraram duas espingardas, cinco munições e uma bolsa contendo chumbos, pólvoras e espoletas. Com as apreensões, Francisco foi encaminhado à Delegacia Regional de Canindé, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).



O homem foi ouvido e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Agora, encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua com as investigações de crimes na região.



Serviço para denúncias:

Delegacia Regional de Canindé – Telefone: (85) 3343 6813

Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) – Telefone: 181

WhatsApp SSPSS - Telefone: (85) 3101-0181



