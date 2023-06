Sanfoneiro Denir morre atropelado por motociclista em Campos Sales

O sanfoneiro Valdenir Antonio de Brito, mais conhecido como Denir, de 63 anos, morreu atropelado por um motociclista nessa quinta-feira, 8, no município de Campos Sales.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor trafegava em uma motocicleta na rodovia CE-292 quando colidiu com o sanfoneiro.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local do acidente.

A vítima morreu no local, e o motociclista foi socorrido para uma unidade de saúde, porém não há mais detalhes sobre o quadro de saúde do condutor do veículo.

Pelas redes sociais, a Secretaria Municipal de Assuntos para Juventude, Cultura, Lazer e Turismo de Campos Sales lamentou o caso e prestou solidariedade à família do artista.