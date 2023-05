Homem suspeito de tentativa de homicídio em Campos Sales é preso no Paraná

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará, em conjunto com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Estado do Paraná, prendeu preventivamente um homem de 50 anos investigado por tentativa de homicídio nesta segunda-feira, 8, em Curitiba, no Paraná.

Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as informações policiais apontam que o suspeito, identificado como Antônio Fernandes de Andrade, estava foragido da Justiça do Ceará e é investigado pela tentativa de homicídio contra um homem com um objeto perfuro cortante em Campos Sales, a 504,7 km de Fortaleza.

Com a troca de informações entre as polícias dos dois estados, o homem teve a localização descoberta e foi preso em Curitiba, no Estado do Paraná. Antônio foi conduzido a uma unidade policial onde o mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido. Agora, os procedimentos para que ele possa ser transferido para o Ceará estão sendo realizados.



