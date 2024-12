Mãe e idoso são presos suspeitos de estupro de vulnerável em Camocim

Imagem de apoio ilustrativo: viaturas da Polícia Civil do Estado do Ceará / Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO

Uma jovem de 20 anos de idade e um homem de 70 foram presos durante a última quarta-feira, 4, no município de Camocim, distante 354 quilômetros (km) de Fortaleza, suspeitos de abuso sexual contra uma criança. De acordo com investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a vítima, de apenas cinco anos, é filha da mulher capturada. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, a mãe levava a criança até a casa do idoso para que ele cometesse os crimes. As investigações apontam que o suposto abusador também mostrava conteúdos pornográficos para a criança.

Em junho deste ano, O POVO publicou reportagem que descreveu os bastidores do caso do aliciador de mães abusadoras, resultado da operação policial "Anêmona". O POVO teve acesso a documentos inéditos que detalham como atuaria Uel do Nascimento Vitoriano, acusado de instigar mulheres a violentarem seus próprios filhos e ainda compartilhar vídeos e fotos dos crimes na Deep Web.