Ceará: mortes por acidentes e agressões crescem mais do que óbitos por doenças do coração e câncer

Ao todo, foram 7 mil mortes por essa causa no Estado em 2023 contra 5.790 em 2019. A categoria teve o maior aumento do período, crescendo mais do que mortes decorrentes de doenças cardiovasculares, câncer e gripes.

Os óbitos causados por acidentes, agressões e lesões autoprovocadas no Ceará tiveram um aumento de 20,9% quando comparados os registros de 2019 e 2023. Em Fortaleza, o crescimento no mesmo período chegou a 30%.

Os dados são da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2024, divulgada nesta quarta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar disso, acidentes e agressões continuam sendo a terceira maior causa de morte no Ceará. Doenças hipertensivas, isquêmicas do coração, insuficiência cardíaca e cerebrovasculares continuam sendo as que mais matam cearenses, com 12.401 registros de óbitos em 2023.

Confira o ranking de principais causas de morte no Ceará em 2023:

1 - Doenças hipertensivas, isquêmicas do coração, insuficiência cardíaca e cerebrovasculares: 12.401

2 - Neoplasias malignas: 10.217



3 - Acidentes, agressões e lesões autoprovocadas intencionalmente: 7.000



4 - Influenza (gripe) e pneumonia: 4.772

Essas doenças ocupam a primeira posição mesmo apresentando uma redução de 3,4% quando comparadas aos dados de 2019.