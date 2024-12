Operação da PF mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo italianos com visto de investidores no Ceará

Na manhã desta quarta-feira, 4, a Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará, e em Natal, no Rio Grande do Norte, com foco em esquema de lavagem de dinheiro envolvendo italianos que têm visto de investidor no Brasil. A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) colabora com a operação.

De acordo com a PF, uma notícia-crime enviada pela Guarda di Finanza, órgão especial da polícia da Itália, relatou movimentações financeiras suspeitas entre Brasil e Itália, envolvendo italianos que supostamente teriam ligação com uma das maiores organizações criminosas do mundo, de origem europeia.