Operação derruba cercas e placas de venda irregular em praia de Tatajuba

Ocorreu na manhã desta terça-feira, 27, uma operação coordenada na praia de Tatajuba, localizada em Camocim, visando a derrubada de cercas e placas de comercialização de terrenos públicos na área. Ação foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), após denúncias.

Para realizar a ação o órgão se uniu a entidades públicas ambientais e de segurança como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e a Polícia Militar do Meio Ambiente (BPMA).

De acordo com Idace, articulação ocorreu logo após instituição receber uma denúncia na semana passada, com a informação de que vendas irregulares estariam sendo realizadas na área. Técnicos do órgão e do Ibama foram ao local e derrubaram as cercas com marretadas, sendo supervisionados por policiais.