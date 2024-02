Jovem denuncia que sofreu homofobia dentro de ônibus em Fortaleza

O homem praticou homofobia durante toda a viagem de ônibus e jogou pedras na vítima. Trecho de video feito pela vítima. Crédito: Divulgação

Na manhã da última quarta-feira, dia 7, na estação do Terminal Coração de Jesus, um jovem esperava a chegada do ônibus da linha 650 em uma fila. Segundo ele, quando o veículo chegou, o homem teria furado a fila, o empurrado e dito “sai do meio, viadinho”. O jovem então pediu respeito ao entrar no ônibus. Já dentro do veículo, o homem ainda o chamou de “baitola” e “viadinho”. “Você sabia que está sendo homofóbico e que isso é crime?”, indagou o rapaz ao homem que permaneceu calado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jovem João Ítalo, com medo e como medida de segurança, decidiu usar o celular para tirar foto do homem, que o teria empurrado na tentativa de derrubar o aparelho. O agressor, de acordo com o jovem, ficou mais violento e João então disse a ele: “Você não vai me agredir, e estou te filmando, sim, porque o que você está fazendo é homofobia.”

Quando desceram na estação Matos Serra, o segurança que fica no local não teria se importado com o desentendimento entre dois, dito que “se fosse pra brigar, que fosse lá fora, aqui não”. Após isso, abriu o portão para que os dois se retirassem. Durante a saída, o homem teria começado a ameaçar João de morte. “Ele disse que ia me pegar e me matar”, comentou o jovem. Os dois atravessaram a rua e as agressões que eram verbais se tornaram físicas. “Ele começou a jogar pedras em mim, e nenhuma pegou porque desviei”. João conta que o agressor tentou jogar uma pedra maior, momento registrado em vídeo. “Quando eu vi que a pedra era muito maior, eu recuei e voltei pra plataforma, pagando mais uma passagem”. João trabalha como consultor de negócios e estava indo a caminho do trabalh. Ele foi ao hospital e realizou o boletim de ocorrência em uma delegacia do 34º Distrito Policial. O que deixou o jovem ainda mais revoltado, relata, foi a falta de apoio que encontrou dentro do ônibus, onde todos os passageiros ficaram calados. “Mandaram até eu calar a boca. Tinham mulheres fazendo sinal, colocando o dedo na boca, para que eu me calasse. Ele falava que ia me agredir fisicamente e ninguém fez nada”.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa:

Play

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura uma denúncia de conduta homofóbica que foi registrada nessa quarta-feira (07), no bairro Fátima - Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO). Conforme o documento, a vítima indica ter sido ofendida com termos discriminatórios. A apuração do caso está a cargo da Delegacia de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin)". Denúncias A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.