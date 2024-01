Passageiros relatam instabilidade nas catracas dos terminais de ônibus de Fortaleza

De acordo com a Etufor, situação estaria sendo normalizada nos terminais afetados. Usuários devem realizar o pagamento das passagens dentro dos ônibus

No Terminal do Antônio Bezerra, o problema foi registrado logo cedo, por volta das 6 horas. Na entrada do equipamento, uma grande fila se formou devido a um problema registrado na máquina de uma das catracas.

Segundo relatos de passageiros, os usuários se dividiram em filas na bilheteria para serem atendidos pela funcionária do local. Em alguns casos, os passageiros entraram em um ônibus para passar o vale transporte ou a carteirinha de estudante no validador do veículo.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os validadores apresentaram instabilidade e o problema estava sendo corrigido. A empresa também solicitou providências ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara (Sindiônibus), que acompanha a situação.

Por nota, a Etufor afirmou que não há prejuízo ou impedimento aos passageiros para utilizarem os coletivos, pois o pagamento pode ser realizado dentro dos ônibus.

A empresa informou, por volta das 14h50min, que a situação foi normalizada em todos os terminais e não houve registro de instabilidade nos terminais do Papicu e Lagoa.

Atualizada às 15h11min