Homem tenta fugir pelo mar e é preso pela PM com auxílio de balsa em Camocim

Acusado, de 24 anos, foi preso por violência doméstica na Praia do Fortim, no município cearense de Camocim na manhã deste domingo, 5

Um homem foi preso na manhã deste domingo, 5, na Praia do Fortim, no município de Camocim, a 357,9 km de Fortaleza, após tentar fugir da Polícia Militar do Ceará (PMCE) entrando no mar. Equipe cumpriu mandado de prisão em aberto contra Carlos Henrique Sousa Lima, 24, por violência doméstica, e capturou o homem no mar com auxílio de balsa.

O acusado tem antecedentes criminais também por dano, roubo, corrupção de menores e ameaça.