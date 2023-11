Homem é morto a facadas na frente de supermercado em Blumenau, SC

Crime aconteceu na frente da filha do suspeito. Vítima estava em situação de rua e, conforme a PM, teria oferecido um doce à filha do suspeito, que foi preso em fragrante

Um homem em situação de rua de 29 anos foi morto na frente de um supermercado em Blumenau, no estado de Santa Catarina nessa sexta-feira, 3. Segundo informações do g1, a discussão teria começado após a vítima oferecer um doce à filha do suspeito, que presenciou a execução que se seguiu.

O crime foi filmado e repercutiu nas redes sociais desde a publicação. Após esfaquear a vítima, o autor das facadas vai para a calçada do supermercado com a mão ensanguentada e fica ao lado da criança.